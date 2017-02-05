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Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова
Исполнительница гимна России перед началом финального матча чемпионата мира со Швецией забыла слова. После некоторой паузы девушка продолжила пение. Отметим, что она исполняла гимн РФ а капелла.
Встреча между россиянами и шведами проходит в шведском Сандвикене. На групповой стадии национальные команды встречались между собой - и та игра закончилась поражением России со счетом 6:10.
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