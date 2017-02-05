Российские лыжники устроили шоу во время финиша в США

Три российских лыжника устроили шоу на финише чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров в США, сообщает RT

К финишу одновременно пришли Александр Большунов Алексей Червоткин и Денис Спицов – участники соревнований по скиатлону на 30 км. Они сумели значительно оторваться от преследователей.

Jury reviewed and U23 men's skiathlon results issued:

1 Bolshunov RUS

2 Chervotkin RUS

3 Spitsov RUS@FISCrossCountry #utah2017 pic.twitter.com/yaan9vCpk3 — usskiteam (@usskiteam) 4 февраля 2017 г.

За несколько сотен метров до победной черты российские лыжники перешли на прогулочный шаг. При этом они хватали друг друга за руки и палки. На финише россияне остановились и попытались синхронно пересечь финишную черту.

Однако фотофиксация отдала победу Александру Большунову, вторым стал досталось Алексей Червоткин, бронза у Дениса Спицова.

Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам (спортсмены не старше 23 лет) проходит сейчас в США.