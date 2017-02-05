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Российские лыжники устроили шоу во время финиша в США

Российские лыжники устроили шоу во время финиша в США
Фото:
Три российских лыжника устроили шоу на финише чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров в США, сообщает RT.
К финишу одновременно пришли Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов – участники соревнований по скиатлону на 30 км. Они сумели значительно оторваться от преследователей.
За несколько сотен метров до победной черты российские лыжники перешли на прогулочный шаг. При этом они хватали друг друга за руки и палки. На финише россияне остановились и попытались синхронно пересечь финишную черту.
Однако фотофиксация отдала победу Александру Большунову, вторым стал досталось Алексей Червоткин, бронза у Дениса Спицова.
Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам (спортсмены не старше 23 лет) проходит сейчас в США.
Спорт
Александр Большунов Алексей Червоткин
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