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Российские лыжники устроили шоу во время финиша в США
Фото: Twitter
Три российских лыжника устроили шоу на финише чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров в США, сообщает RT.
К финишу одновременно пришли Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов – участники соревнований по скиатлону на 30 км. Они сумели значительно оторваться от преследователей.
Jury reviewed and U23 men's skiathlon results issued:— usskiteam (@usskiteam) 4 февраля 2017 г.
1 Bolshunov RUS
2 Chervotkin RUS
3 Spitsov RUS@FISCrossCountry #utah2017 pic.twitter.com/yaan9vCpk3
За несколько сотен метров до победной черты российские лыжники перешли на прогулочный шаг. При этом они хватали друг друга за руки и палки. На финише россияне остановились и попытались синхронно пересечь финишную черту.
Однако фотофиксация отдала победу Александру Большунову, вторым стал досталось Алексей Червоткин, бронза у Дениса Спицова.
Молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам (спортсмены не старше 23 лет) проходит сейчас в США.
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