Далее:
Главное сейчас
РИА Новости

Американский хоккеист напал на Никиту Задорова во время матча НХЛ

Силовой прием защитника хоккейного клуба Colorado Avalanche Никиты Задорова спровоцировал драку на матче против команды Winnipeg Jets.
В опубликованном на YouTube ролике видно, как Задоров сбивает нападающего Марка Шайфеле, после чего на россиянина набрасывается со спины защитник "Виннипега" Джейкоб Труба и начинает избивать его.
​Задоров упал на колени, уткнулся головой в лед и закрывался от ударов соперника до тех пор, пока судьи его не оттащили.
Как сообщает сайт NHL, Труба был оштрафован на 17 минут за драку, подстрекательство к драке и неспортивное поведение, Задоров — на семь минут за драку и за то, что сбил соперника с ног.
Шайфеле, между тем, самостоятельно поднялся после падения и продолжил игру.
По словам главного тренера "Колорадо" Джареда Беднара, Задоров, на его взгляд, не нарушил правил своей блокировкой Шайфеле. При этом он подчеркнул, что претензий к судьям у него нет.
Сам Задоров придерживается такого же мнения. " Я думаю, я поймал его чисто. Хорошо, что он не травмировался. Я не хочу никакого травмировать, ничего такого. Но так бывает, это ведь хоккей", — отметил он.
"Колорадо" в итоге обыграл "Виннипег" со счетом 5:2.
Видео Москва США Спорт
Никита Задоров
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости