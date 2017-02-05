Американский хоккеист напал на Никиту Задорова во время матча НХЛ

Силовой прием защитника хоккейного клуба Colorado Avalanche Никиты Задорова спровоцировал драку на матче против команды Winnipeg Jets.

В опубликованном на YouTube ролике видно, как Задоров сбивает нападающего Марка Шайфеле, после чего на россиянина набрасывается со спины защитник "Виннипега" Джейкоб Труба и начинает избивать его.

​Задоров упал на колени, уткнулся головой в лед и закрывался от ударов соперника до тех пор, пока судьи его не оттащили.

Как сообщает сайт NHL, Труба был оштрафован на 17 минут за драку, подстрекательство к драке и неспортивное поведение, Задоров — на семь минут за драку и за то, что сбил соперника с ног.

Шайфеле, между тем, самостоятельно поднялся после падения и продолжил игру.

По словам главного тренера "Колорадо" Джареда Беднара, Задоров, на его взгляд, не нарушил правил своей блокировкой Шайфеле. При этом он подчеркнул, что претензий к судьям у него нет.

Сам Задоров придерживается такого же мнения. " Я думаю, я поймал его чисто. Хорошо, что он не травмировался. Я не хочу никакого травмировать, ничего такого. Но так бывает, это ведь хоккей", — отметил он.

"Колорадо" в итоге обыграл "Виннипег" со счетом 5:2.