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Российские лыжники устроили шоу во время финиша скиатлона на молодёжном ЧМ в США
Фото: Twitter
Россияне Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов во время финиша скиатлона на 30 км на чемпионате мира среди юниоров устроили шоу. За несколько сотен метров до финиша российские лыжники, которые сумели оторваться от преследователей, перешли на прогулочный шаг, хватая друг друга за руки и палки.
На финишной прямой россияне остановились и попытались синхронно пересечь финишную черту.
Jury reviewed and U23 men's skiathlon results issued:— usskiteam (@usskiteam) 4 февраля 2017 г.
1 Bolshunov RUS
2 Chervotkin RUS
3 Spitsov RUS@FISCrossCountry #utah2017 pic.twitter.com/yaan9vCpk3
При этом фотофиксация отдала победу Александру Большунову, второе место досталось Алексею Червоткину, третье — Денису Спицову.
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