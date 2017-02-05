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Российские лыжники устроили шоу во время финиша скиатлона на молодёжном ЧМ в США

Российские лыжники устроили шоу во время финиша в США
Фото:
Россияне Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов во время финиша скиатлона на 30 км на чемпионате мира среди юниоров устроили шоу. За несколько сотен метров до финиша российские лыжники, которые сумели оторваться от преследователей, перешли на прогулочный шаг, хватая друг друга за руки и палки.
На финишной прямой россияне остановились и попытались синхронно пересечь финишную черту.
При этом фотофиксация отдала победу Александру Большунову, второе место досталось Алексею Червоткину, третье — Денису Спицову.
Спорт
Александр Большунов Алексей Червоткин
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