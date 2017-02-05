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Дэвид Бекхэм признался в корыстных мотивах в работе для ЮНИСЕФ
Дэвид Бэкхем подтвердил факт взлома своей почты, некоторые письма из которой в Сеть ранее выложили хакеры. По словам спортсмена, он писал сообщения сгоряча, и ему не важно, произведут ли его в рыцари, передает издание Mirror.
В утекших письмах Бекхэм, в частности, сознался, что все его поступки в рамках ЮНИСЕФ были для того, чтобы получить титул сэра. Помимо того, в ответ на предложение пожертвовать миллион долларов на мероприятие под эгидой ЮНИСЕФ, Бекхэм вспыльчиво ответил, что это "мои *** деньги!".
Дэвид Бэкхем впервые выступил в штаб квартире ООН в сентябре 2015 года, попытавшись обратить внимание мирового сообщества к проблеме мигрантов. "Дети должны расти в безопасности, их надо оградить от насилия и нищеты. Я прошу всех присоединиться ко мне и не останавливаться, пока мы не добьемся своей цели. В наших силах спасти жизни этих людей", - заявил тогда Бэкхем.
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