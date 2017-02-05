Дэвид Бекхэм признался в корыстных мотивах в работе для ЮНИСЕФ

Дэвид Бэкхем подтвердил факт взлома своей почты, некоторые письма из которой в Сеть ранее выложили хакеры. По словам спортсмена, он писал сообщения сгоряча, и ему не важно, произведут ли его в рыцари, передает издание Mirror.

В утекших письмах Бекхэм , в частности, сознался, что все его поступки в рамках ЮНИСЕФ были для того, чтобы получить титул сэра. Помимо того, в ответ на предложение пожертвовать миллион долларов на мероприятие под эгидой ЮНИСЕФ, Бекхэм вспыльчиво ответил, что это "мои *** деньги!".