Американский хоккеист напал на Задорова во время матча НХЛ

Youtube. Российский хоккеист применил эффектный силовой прием против соперника, вызвав драку во время матча НХЛ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт НХЛ

Россиянин Никита Задоров , выступающий за Colorado Avalanche, в матче против Winnipeg Jets применил против соперника эффектный силовой прием на грани фола. Задоров встретил корпусом нападающего Марка Шайфеле так, что тот пролетел несколько метров и приземлился на лед. После этого на россиянина набросился игрок «Виннипега» Джейкоб Труба и принялся избивать его.

У Задорова не было шансов противостоять более сильному игроку, специализирующемуся на драках, поэтому он закрыл голову руками и уткнулся в лед, пока судьи не оттащили разъяренного тафгая.

В итоге Труба получил 17 минут штрафа, а Задоров — семь минут. Шайфеле не пострадал и продолжил игру.

При этом хоккейные специалисты разошлись во взглядах на то, была ли блокировка Задорова нарушением правил. Так Задоров и его тренер заявили, что силовой прием был выполнен чисто, но претензии судьям высказывать не стали.

«Колорадо» выиграл у «Виннипега» со счетом 5:2.