Спортсмены критикуют запрет Трампа на въезд в США

Запрет президента США Дональда Трампа на въезд в страну жителей семи мусульманских стран может серьёзно сказаться на состоянии спорта в Америке и в мире. Федеральные власти США утверждают, что запрет не будет касаться представителей спорта, однако многие выступили с критикой в адрес нового главы государства.

С момента выхода указа Дональда Трампа о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран прошло чуть больше недели. В Америке и мире продолжаются споры, справедливо ли лишать жителей Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Йемена и Судана права въезда в страну в течение 90 дней.

Для спортивного сообщества это тоже стало одной из главных тем для обсуждения. США являются одним из центров мирового спорта, где регулярно проходят международные соревнования, в национальных лигах участвует большое количество легионеров, там тренируются и живут спортсмены из многих других стран.

Первая реакция на указ Трампа — недоумение. Сразу несколько спортивных организаций попросили разъяснить, как именно будет работать запрет и кого конкретно он может коснуться.

В первую очередь этот вопрос интересовал Национальную баскетбольную ассоциацию. В ней не выступают граждане вышеперечисленных стран, однако Тон Мэйкер из «Миллуоки Бакс» и Луол Денг из «Лос-Анджелес Лейкерс» имеют суданские корни — они родились на территории современного Южного Судана. Мэйкер могли развернуть на границе уже 28 января, когда его команда совершала выезд в Канаду. Однако игрока, имеющего австралийский паспорт, всё же пропустили обратно.

В НБА также переживают, что указ Трампа коснётся её благотворительного проекта «Баскетбол без границ». Его целью является помощь игрокам из развивающихся стран, желающих добиться успеха в США. Благодаря этой программе несколько граждан Судана играют в американских колледжах и школах и имеют возможность однажды заявить о себе в НБА.

Потребовала разъяснений и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), которая проводит в США немало своих турниров и марафонов, где мусульманские спортсмены всегда могли выступать без ограничений. «Нам нужно чёткое представление о том, какие последствия будет иметь новая иммиграционная политика США. Главное, нам нужны гарантии того, что эта политика не окажет отрицательное влияние на условия проведения ЧМ-2021 в Юджине, Орегон», — цитировало AP представителя IAAF.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фара, родившийся в Сомали и представляющий Великобританию, предположил, что указ Трампа может негативно сказаться на его карьере. «1 января Её Величество Королева произвела меня в рыцари, а 27 января президент Дональд Трамп, кажется, сделал меня изгоем. Я гражданин Великобритании, который последние 6 лет жил в США. Я усердно работал, вносил вклад в общество, платил налоги и воспитывал четырёх детей в том месте, которое они называют домом. Моя история — пример того, чего можно добиться, если следовать политике сострадания и понимания, а не ненависти и изоляции», — написал Фара в Facebook.

Спустя четыре дня после публикации указа Национальный олимпийский комитет США получил уведомление, что указ Трампа не будет касаться спортсменов, они смогут получать визы и приезжать в Америку на соревнования. Эта новость была позитивно воспринята Международным олимпийским комитетом. «Мы надеемся, что Олимпийский комитет и правительство США выработают решение, которое позволит максимально снизить влияние указа на спортсменов, проведение соревнований и спортивный мир в целом. Комиссия спортсменов МОК поддерживает Олимпийский комитет Соединённых Штатов Америки в его усилиях по обеспечению ускоренного доступа в США для спортсменов и официальных лиц из семи стран, включённых в указ президента Дональда Трампа по вопросам иммиграции», — заявили в МОК.

Однако действие указа всё-таки дало о себе знать. На территорию США не смог приехать исландский тхэквондист иранского происхождения Мейсам Рафиеи. «Я направлялся на Открытый чемпионат США в составе команды Исландии со своим исландским паспортом. Мне было отказано во въезде, потому что я родился в Иране», — написал он в Facebook.

Хотя федеральные власти США теперь заявляют, что мусульманским спортсменам будет разрешено въехать в страну при необходимости, их коллеги по цеху всё равно негативно восприняли указ Трампа. Многие внутри и за пределами Америки посчитали действия недавно избранного президента ударом по свободе. Так, тренер баскетбольный команды «Детройт Пистонс» Стэн ван Ганди даже сравнил Трампа с Адольфом Гитлером. «Становится действительно страшно. Мы возвращаемся в те времена, когда японцев помещали в лагеря перемещённых лиц, а Гитлер ставил евреев на учёт. Вот в каком направлении мы движемся», — цитирует тренера CSN.

Наставник «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выступил за отмену запрет на въезд в США жителям семи стран. «Мой отец стал жертвой терроризма. Но я считаю, что это неправильно — вести борьбу, запрещая кому-то въезд в эту страну. Это идёт вразрез с принципами нашего государства. Это неправильный путь. Всё, чего мы добьёмся, это вызовем гнев и страх. Я целиком и полностью выступаю против этой идеи. Я сочувствую тем людям, которых это коснётся», — сказал Керр ESPN.

Выразил своё мнение и турецкий игрок «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер . «Всё ещё не верю в мусульманский запрет. Ни одного человека не должны дискриминировать из-за расы, религии или национальности. Мы — Америка», — написал центровой в Twitter.

I am still in disbelief about the #MuslimBan

'NO' human should be discriminated for their Race, Religion or Ethnicity.#WeAreAmerica — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 29 января 2017 г.

Выступающая в хиджабе фехтовальщица Ибтихадж Мухаммад из США присоединилась к критике Трампа. «Наше разнообразие делает страну сильнее. Нет запрету на въезд, нет стене с Мексикой», — заявила девушка.

Our diversity makes our country strong 🇺🇸 #NoBanNoWall — Ibtihaj Muhammad (@IbtihajMuhammad) 29 января 2017 г.