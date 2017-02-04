Хакеры слили в интернет личную переписку Дэвида Бекхэма

Знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм стал жертвой хакеров, которые выложили в Сети письма, якобы отправленные с электронной почти спортсмена, передает Daily Mail.

В них Бекхэм признался, что его деятельность в рамках ЮНИСЕФ была спланирована для получения титула рыцаря. Также он признался, что не доволен британскими лордами, которые не хотели жаловать ему этот титул.

Он в грубой форме отказался жертвовать деньги на благотворительный ужин ЮНИСЕФ. С него хотели получить 1 млн долларов.

"Я не хочу вкладывать свои личные средства в это дело. Эти чертовы деньги мои", - писал он.

Пользователи отметили, что почта футболиста была взломана, но некоторые места в переписках были изменены.