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Российский гонщик Квят протестирует новый болид «Торо Россо» 28 февраля
Фото: Даниил Квят © EPA/FAZRY ISMAIL, архив
Команда «Формулы-1» «Торо Россо» представит свой новый болид, получивший индекс STR12, за день до начала первой сессии традиционных предсезонных тестов в Барселоне.
Согласно сообщению пресс-службы команды, презентация пройдёт 26 февраля.
Помимо гонщиков, россиянина Даниила Квята и испанца Карлоса Сайнса, на мероприятии будут присутствовать руководитель команды Франц Тост, технический директор Джеймс Ки и его заместитель Бен Уотерхаус.
Впервые за руль нового болида «Торо Россо» Квят сядет 28 февраля, во второй день предсезонных тестов.
Ранее Квят занял вторую строчку в номинации «главное разочарование» 2016 года «Формулы-1».
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