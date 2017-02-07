Российский гонщик Квят протестирует новый болид «Торо Россо» 28 февраля

Команда «Формулы-1» «Торо Россо» представит свой новый болид, получивший индекс STR12, за день до начала первой сессии традиционных предсезонных тестов в Барселоне.

Согласно сообщению пресс-службы команды, презентация пройдёт 26 февраля.

Впервые за руль нового болида «Торо Россо» Квят сядет 28 февраля, во второй день предсезонных тестов.

Ранее Квят занял вторую строчку в номинации «главное разочарование» 2016 года «Формулы-1».