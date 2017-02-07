The Times: России отказали в чемпионате мира по легкой атлетике

Российская сборная по легкой атлетике не примет участие в чемпионате мира, который должен пройти в Лондоне в конце лета текущего года. Как сообщил глава независимой инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсена, ВФЛА может быть восстановлена как член международной федерации не раньше ноября, передает The Times.

При этом Россия должна будет доказать, что в допинговом скандале не были замешаны ФСБ Министерство спорта . По словам Андерсона, до сих пор официальные лица в Москве, в том числе экс-глава спортивного ведомства Виталий Мутко , занимались лишь тем, что пытались объяснить все происходящее при помощи некоего заговора со стороны Запада.