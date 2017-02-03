Немецкий велогонщик отказался принимать извинения от ударившего его украинца

Немецкий велогонщик Марсель Киттель не станет принимать извинения от украинского велогонщика Андрея Гривко за инцидент, произошедший во время гонки «Тур Дубая».

«Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта», — написал немец в Twitter.

I won't accept an apology for this. That has nothing to do with cycling. What Grivko did is a shame for our beautiful sport. pic.twitter.com/vvMN5LzQN0 — Marcel Kittel (@marcelkittel) 2 февраля 2017 г.

Гривко ударил Киттеля во время гонки «Тур Дубая» и был впоследствии дисквалифицирован. Команда украинца «Астана» принесла извинения травмированному спортсмену.