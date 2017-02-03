Далее:
Срочно
ЦБ принял решение по ключевой ставке [date]
Главное сейчас
RT на русском

Немецкий велогонщик отказался принимать извинения от ударившего его украинца

Немецкий велогонщик Марсель Киттель не станет принимать извинения от украинского велогонщика Андрея Гривко за инцидент, произошедший во время гонки «Тур Дубая».
«Я не приму извинения за это. Это не имеет никакого отношения к велоспорту. То, что сделал Гривко, — позор для нашего прекрасного спорта», — написал немец в Twitter.
Гривко ударил Киттеля во время гонки «Тур Дубая» и был впоследствии дисквалифицирован. Команда украинца «Астана» принесла извинения травмированному спортсмену.
Видео Спорт
Андрей Гривко
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости