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Хакеры опубликовали переписку МОК с Маклареном
Группировка хакеров Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) канадскому юристу Ричарду Макларену, который возглавлял комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA), проводившую расследование о допинге в России. Об этом сообщает Russia Today.
Из письма следует, что МОК отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладе российских чиновниках и заданы вопросы о степени их вины.
Среди прочего, МОК попросил Макларена обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Письмо МОК датировано 19-м декабря прошлого года. Макларен должен был ответить комитету 9 января.
Макларен представил свой доклад в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года. Документ посвящен расследованию махинаций с российскими допинг-пробами до и во время зимней Олимпиады в Сочи. В документе утверждалось, что Мутко знал о манипуляциях с пробами российских атлетов и вместе с Нагорных руководил этим процессом.
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