Хакеры опубликовали переписку МОК с Маклареном

Из письма следует, что МОК отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладе российских чиновниках и заданы вопросы о степени их вины.

Письмо МОК датировано 19-м декабря прошлого года. Макларен должен был ответить комитету 9 января.

Макларен представил свой доклад в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года. Документ посвящен расследованию махинаций с российскими допинг-пробами до и во время зимней Олимпиады в Сочи. В документе утверждалось, что Мутко знал о манипуляциях с пробами российских атлетов и вместе с Нагорных руководил этим процессом.