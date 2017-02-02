Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат

"Проба "Б" вскрыта. Остарин подтвержден", - сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко , представляющий интересы россиянина.

В декабре в преддверии поединка с Бермейном Стиверном проба Поветкина дала положительный результат на остарин. Из-за этого бой отменили. Сторона российского боксера настаивала на том, что он не принимал запрещенных веществ.