Шарапова: не знала, что делать с таким количеством времени

Пятикратная победительница турниров серии "Большого шлема", экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, чем занималась в период дисквалификации за употребление мельдония.

"Я несколько недель училась в бизнес-школе Гарварда , по короткому плану. Теперь выпускаю конфеты в России. Еще я очень хорошо умею отдыхать. Я никогда в жизни не знала, что делать с таким количеством времени. У меня было 12 месяцев, чтобы посидеть-подумать, почитать, что-то написать. В сентябре у меня выйдет автобиографическая книга, сначала на английском, а потом будет переведена на русский.

Также я много путешествовала. Впервые побывала в Хорватии на отдыхе. Мне очень понравилось, там тепло. Кстати, я в первый раз посетила Лондон как турист, а то обычно приезжаю на Уимблдон на три недели и ничего кроме кортов не вижу. Если честно, в Лондоне меня не так много поразило. У меня наконец-то был Новый год. Я летела на Гавайи, пошла в туалет в самолете, прихожу, а мне кто-то из пассажиров оставил маленькое скромное письмо", - рассказала Шарапова в эфире программы "Вечерний Ургант".

"Не хотел беспокоить вас, но хотел, чтобы вы знали, что вы одна из лучших в истории тенниса, а также потрясающий бизнесмен. Вы должны очень гордиться своими достижениями. Ваш друг, пассажир", - написано в письме, оставленном Шараповой одним из пассажиров.

Россиянка вернется на корт на турнире в Штутгарте 26 апреля.