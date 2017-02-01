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Болельщик «Спартака» проведет бой с фанатом ЦСКА на турнире по MMA
Фото: vk.com/defik_cs
На турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 состоится профессиональный поединок между бойцами, представляющими фанатские группировки московских футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». Об этом сообщается на сайте соревнований.
Дмитрий Тебекин, защищающий красно-белые цвета, сразится с Артуром Тюльпаровым. На счету спартаковца четыре победы и два поражения в боях по правилам MMA. Армеец выиграл свой единственный поединок в смешанных единоборствах.
Турнир пройдет 18 февраля в Санкт-Петербурге.
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