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Болельщик «Спартака» проведет бой с фанатом ЦСКА на турнире по MMA

Болельщик «Спартака» проведет бой с фанатом ЦСКА на турнире по MMA
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На турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 74 состоится профессиональный поединок между бойцами, представляющими фанатские группировки московских футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». Об этом сообщается на сайте соревнований.
Дмитрий Тебекин, защищающий красно-белые цвета, сразится с Артуром Тюльпаровым. На счету спартаковца четыре победы и два поражения в боях по правилам MMA. Армеец выиграл свой единственный поединок в смешанных единоборствах.
Турнир пройдет 18 февраля в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербург Спорт
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