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Газета.Ru

Россияне заняли весь пьедестал в мужском скиатлоне на молодежном ЧМ в США

Российские скиатлонисты заняли весь подиум на молодежном ЧМ
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Россиянин Александр Большунов победил в скиатлоне на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам (спортсмены не старше 23 лет) в США, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 15 минут 31,5 секунды.
Серебро досталось Алексею Червоткину (+0,2), бронзовую медаль получил еще один россиянин Денис Спицов (+0,5).
В женском скиатлоне третье место заняла Яна Кирпиченко. Победа осталась за норвежкой Лоттой Венг, которая обошла Йоанну Матинтало из Финляндии.
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США Спорт
Александр Большунов Алексей Червоткин
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