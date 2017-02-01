Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз

Как стало известно, на днях законная жена Андрея Аршавина — Алиса подарила ему сына. Сообщается, что новорожденный малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Имя мальчика пара пока не раскрывает. Коллеги по футбольному клубу уже поздравили Андрея с прибавлением в семье.

Новорожденный сын стал для Аршавина четвертым ребенком. У спортсмена подрастает трое детей от гражданского брака с Юлией Барановской . С ней он прожил более 10 лет вместе. Их роман закончился печально: их скандальное расставание обсуждала вся страна. В итоге Барановская добилась через суд от Андрея немаленьких алиментов, которые он, судя по всему, исправно выплачивает. Однако Андрей практически не принимает никакого участия в воспитании детей.

Его нынешняя жена — Алиса также имеет детей от предыдущего брака. До того, как она встретила знаменитого футболиста она была замужем за Алексеем Казьминым, от которого родила сына и дочку, которых Андрей впоследствии принял как своих.

Напомним, что в сентябре прошлого года, будучи беременной, Алиса вышла замуж за Андрея. Свадьба пары тогда наделала много шума. Ведь Барановскую, несмотря на многолетние отношения и трех детей, Аршавин так и не удосужился отвезти в ЗАГС.