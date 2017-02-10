Мелихов: российская сторона не нашла оснований для подачи протеста против действий Фуркада

Рэйс-директор российского биатлона Вадим Мелихов прокомментировал инцидент с участием Мартена Фуркада и Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«Самое главное здесь — факт касания. Было оно или нет? Его надо доказать. Российская сторона не подала протеста — значит, что касания не было. По видео с нескольких ракурсов разглядеть его не получилось. Видео — не единственная возможность доказать нарушение. В зоне передачи стоят нейтральные судьи, они могут просигнализировать о нарушении, если увидят его.

Также судьи могут инициировать дополнительный просмотр эпизода», — цитирует Мелихова Sports.ru. По мнению рэйс-директора, отсутствие жалобы на действия Фуркада может означать только то, что российская сторона не нашла убедительных доказательств нарушения французом существующих правил.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира.