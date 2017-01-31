Юлия Ефимова в интервью RT о своём возвращении из США

Российская пловчиха Юлия Ефимова , обладательница трёх олимпийских наград, к 24-м годам пережила многое. Её дисквалифицировали за неправильную биодобавку, пытались отстранить от Игр и оставляли без тренера. Но она завоевала два серебра в Рио, невзирая на свист трибун и нелестные комментарии соперниц. Теперь Ефимова вернулась домой в Россию и рассказала RT о своих ближайших планах.

«Желание тренироваться по ту сторону Атлантики пропало»

— Что чувствуете после возвращения в Москву? Насколько тяжело было полностью поменять образ жизни, приехав из США?

— На самом деле, тяжелее всего было перевозить вещи (смеётся). А так не сказала бы, что возникли сложности. Тем более, я не буду постоянно сидеть в России — планирую проводить сборы в разных странах. Правда, сейчас в Москве холодновато, никак не могу к этому привыкнуть. Уже успела приболеть… Всё-таки зимняя погода не совместима с бассейном.

— Вы так много времени провели в США. Не возникало мысли, что в Россию уже не вернётесь?

— Могу сказать одно: у нас в планах открыть в России свою команду. Уже не хочу куда-то ехать и у кого-то тренироваться. Напротив, есть желание найти хорошего тренера, чтобы он сам работал со мной в России. Для этого и нужно сформировать команду спортсменов. Да и боюсь ехать к какому-нибудь специалисту после всего произошедшего. Вдруг снова введут какие-нибудь санкции, и я останусь одна. Зачем мне это нужно? Хочу, чтобы тренер был моим, и до Олимпийских игр-2020 включительно никуда не делся.

— Какова официальная причина расставания с вашим прежним наставником — американцем Дэвидом Сало

— Он так и сказал, мол, Юля, никаких проблем, но я просто не могу больше с тобой работать. Ему запретили сотрудничать со мной.

— Как вы к этому отнеслись?

— Было обидно, ведь мы долго работали вместе, но я могу понять Сало, потому что университет — его основная деятельность, а сотрудничество с нами было как бы дополнительным заработком. Но мы расстались в отличных отношениях. Дэвид много дал мне, и лучше тренера, если конечно не брать в расчёт моего папу, я не встречала. Жаль, что так вышло. А вот желание тренироваться в США напрочь отпало.

Ефимова: Я хочу набрать команду профессиональных спортсменов

— Вы испытывали большую симпатию именно к Сало, или вам нравилась американская система тренировок, местный подход?

— Как раз не сказала бы, что Сало — типичный американский тренер. У него довольно своеобразная методика и мысли. Не каждый специалист из США будет так работать. Но сама американская система мне, конечно, симпатична. Понравилось, что у них принято работать большой командой в дружной атмосфере. Все соревнуются за собственный клуб.

— Вы создаёте свою команду по этой системе?

— Будет, что-то похожее. В данный момент ведём поиски тренера. Провели переговоры с одним специалистом, но в последний момент всё сорвалось. Пока меня тренирует папа, сам много смотревший за работой Сало. Единственная проблема — он всё-таки отец, и я слушаю его не так хорошо, как стороннего человека (улыбается). В этом плане нужна жёсткая рука.

— Есть какие-то предпочтения по школам или странам, откуда будет выбран тренер?

— Вскоре мы отправимся в Австралию на сборы. Там проведём переговоры с одним местным специалистом высокого уровня. Нужно сначала познакомиться с человеком, посмотреть на его тренировки.

— Предполагали, что процесс формирования команды настолько затянется?

— Честно говоря, думала, всё будет куда проще и быстрее. На деле очень сложно найти деньги, место для тренировок. Плюс многие ребята боятся переходить к нам. В России не принято работать единой командой. У нас испокон веков пловец был привязан к своему тренеру. Очень тяжело ломать эти стереотипы. Были даже мысли всё бросить, найти себе место для тренировок, где всё будут оплачивать… Но тут приходится думать не только о себе, а о всей группе.

— Почему вы решили заняться созданием собственной команды?

— Во-первых, это выгодно и мне. Хочу быть уверена в своём коллективе. Во-вторых, появилось желание развивать спорт в России. Мне есть, чем поделиться, есть, что рассказать. Понимаю, многим молодым ребятам, как и мне в своё время, не хватает эмоционального всплеска. Вроде бы ты работаешь, тренируешься, но дать результат не получается. В США же мышление полностью изменилось. Американская система помогла.

— Такое ощущение, что сейчас вы больше занимаетесь пиаром и спортивным менеджментом, нежели плаванием. Как часто вы тренируетесь?

— До недавнего времени я вообще не тренировалась. У меня был двухмесячный перерыв, плюс ещё сделала операцию по удалению миндалин. Но сейчас отдых закончится. Начнутся упорные тренировки, потому что в апреле пройдёт чемпионат России, на котором будут разыграны путёвки на августовское первенство мира. Поэтому я в первую очередь — пловец. Всегда говорила, что до 2020-го года на первом плане у меня стоит спортивная карьера. В решении остальных вопросов мне помогает агент.

«Нам всегда говорили, что спорт не имеет отношения к политике»

— Прошло полгода после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вам удалось оправиться после той грязи, которую в Бразилии вылили на вас?

— Давно успокоилась, и остались только хорошие воспоминания. Хотя иногда люди, которых давно не видела, поднимают эту скандальную тему. Стараюсь перевести разговор в другое русло. Конечно, когда начинаешь вспоминать произошедшее, мурашки бегут по коже. Даже не верится, что всё это было со мной.

— Во время ОИ-2016 многие иностранные пловцы критиковали вас. Как вы относитесь к тому, что одни спортсмены могут в негативном ключе высказываться о других?

— Мы воспитаны иначе. Нам всегда говорили, что спорт не имеет отношения к политике. Если кто-то тебе не нравится, ты не можешь сказать об этом вслух. Это просто некультурно.

— Не было особенно обидно услышать критику в свой адрес от 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса

— Если честно, так до сих пор и не разобралась в той ситуации. По идее Майкл не называл моего имени, а просто говорил о ситуации с допингом. В любом случае, было неприятно, что такой человек негативно высказался. Я всегда уважала Фелпса, и считаю, что он делает невероятные вещи.

— Он именно гений, которые рождаются раз в сто лет, или в его олимпийских победах есть некие подводные камни?

— Не знаю. Поймите, в спорте не так всё просто. Не существует таких подводных камней, которые помогут вывести спортсмена на уровень Фелпса. Американец — просто талант.

Ефимова: У меня остались только хорошие воспоминания об Олимпиаде

«Спортсмену необходимы терапевтические исключения»

— Как относитесь к системе терапевтических исключений в спорте?

— Смотря с какой стороны посмотреть. Я и сама перед Олимпийскими играми в Лондоне воспользовалась ТИ. У меня приключилась сильнейшая аллергия, и никакие таблетки не помогали. Я реально опухала на глазах. Пришлось просить об исключении, чтобы принять специальный сильнодействующий препарат, включённый в список запрещённых. Вначале мне пришёл отказ, на что наши врачи ответили: «хорошо, но вы будете нести ответственность, если человек умрёт от отёка Квинке». В итоге разрешение выписали. Один укол — и за день всё как рукой сняло! Так что без ТИ спортсмену просто не выжить. Другое дело, если ты болен какой-то непонятной хворью и всю жизнь принимаешь «супер-пупер» витамины. Но это не моё дело. Пусть люди пьют, что хотят. Останется на их совести…

— На ваш взгляд, система терапевтических исключений, которая существует на сегодняшний день, справедлива?

— Думаю, нет. Смотрите, Марии Шараповой прописали милдронат, за что её дисквалифицировали. Получается, когда наш доктор выписывает препарат — это не считается, а когда американский — считается. Но опять же, ситуации бывают всякие. Допустим, моя недавняя операция по удалению миндалин. Врачи предложили мне назальные капли, которые вроде как входят в список запрещённых. Тут у меня буквально случилась истерика, и я, наученная горьким опытом, закричала, что капать их не буду. Мне говорили: «Ну как же так?! Они необходимы для дальнейшего лечения». Пришлось оформлять терапевтическое исключение. Так в итоге выяснилось, что капать в нос данный препарат не запрещается. Поэтому всё очень сложно. Постоянно приходится писать кучу бумажек, все документы должны быть оформлены правильно. Если что-то не так — откажут. А если бы я, не дай бог, попала бы в аварию?

— Как вы относитесь к действиям хакерской группы «Fancy bears»?

— Не очень хорошо, что они разгласили медицинскую тайну, но «Fancy bears» пытаются помочь спортсменам разобраться в системе ТИ. Тут дело не только в россиянах. Думаю, хакеры не могут повлиять на деятельность WADA , но стараются это сделать.

Ефимова: Если российский врач выписывает справку — то она не считается

«Россию хотят оставить без Олимпийских игр в Корее»

— Всем понятно, что россиян на сегодняшний день обвиняют в употреблении допинга чаще остальных. Вам не кажутся подозрительными некоторые иностранцы?

— Никогда не думала об этом, да мне и всё равно, кто что принимает. Но на Россию сейчас очень много всего свалилось. Проблемы с допингом есть в любой стране. Уверена, что если сейчас начать расследование в отношении какого-либо государства, то и там найдут много интересного. Просто вышло так, что этим государством стала Россия. Мы оказались не в том месте не в то время. На Россию идёт политическая атака, и от этого никуда не уйти. На нас спустили всех собак.

— У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону. Есть угрозы и для других соревнований. Что ещё могут сделать, чтобы осложнить жизнь отечественным спортсменам?

— Думала, что после ОИ в Рио всё закончится, но, увы, скандал продолжается. Очевидно, что Россию хотят оставить без Олимпийских игр в Пхенчхане. Делается всё для того, чтобы не пустить нас туда. Кстати, вспомните, с чего всё начиналось. В Сочи российская команда выиграла медальный зачёт. Многие этого не ждали. Многим успех отечественной сборной пришёлся не по нраву. С другой стороны, мы сами не должны сидеть сложа руки и молча сносить все удары. Нужно принимать меры. Какие? Пусть решает наше спортивное руководство. Но пока никаких шагов не предпринято. Спортсмены же сами по себе сделать ничего не могут. Мы люди подневольные и не способны бороться с системой. Это всё равно, что слон против моськи.

Ефимова: Все идет к отстранению российских спортсменов от зимней Олимпиады

— Как тренироваться в такой ситуации?

— Просто надеяться на лучшее и верить, что всё наладится. Нужно быть готовым к тому моменту, когда ситуация изменится.

— Как отнеслись к отстранению паралимпийцев от Игр в Рио?

— Как можно к этому отнестись? Паралимпийцы были абсолютно «чисты»! Вот вам и политическая составляющая. Их отстранили, и опять же, никто даже не боролся за команду. Почему?

— Вы чувствуете себя беззащитной?

— Когда проходили Олимпийские игры, так и было. Сражались только сами за себя.

— Две серебряные медали Рио — тот случай, когда серебро дороже золота?

— Наверное, можно так сказать. Но я очень хотела взять золото и боролась только за него. Обидно, что так получилось. Хотя, когда я бросаю взгляд назад и вижу, через что прошла, понимаю, эти медали — просто чудо. Они были взяты исключительно на спортивной злости. Хотелось доказать себе и всему миру... Возникало ощущение, что я одна сражаюсь против всех. Хорошо, хоть на стометровке в бассейн подтянулись российские болельщики, и стало попроще. Чувствовала — меня поддерживают. Я не одна.