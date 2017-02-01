Названа самая красивая хоккеистка России

Нападающий дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», проводившегося Женской хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В финале голосования, проходившего в группе «Ядерный хоккей» во «Вконтакте», Легкодух обошла вратаря петербургского «Динамо» Татьяну Щукину

В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия.

«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть. После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно! Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» — рассказала Легкодух.

21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.