В IPC допустили восстановление членства российских паралимпийцев до Игр

Членство Паралимпийского комитета России (ПКР) может быть полностью восстановлено до Паралимпийских игр-2018, если ПКР будет отвечать критериям по восстановлению и продолжит сотрудничать с целевой группой Международного паралимпийского комитета (IPC), сообщается на официальном сайте IPC.

В августе IPC отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации. В понедельник стало известно, что исполком IPC отклонил предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018 в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

"ПКР пока не удовлетворяет критериям, опубликованным в ноябре. Решение IPC не обязательно закрывает двери на возможное участие России в Паралимпийских играх следующего года. Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой IPC и отвечать критериям восстановления в полном объеме до Игр в Пхенчхане, санкции с ПКР будут сняты", — говорится в заявлении IPC.

Также отмечается, что для того, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Паралимпиаде, "ПКР (в случае соответствия критериям) может получить право выставить спортсменов на отборочные соревнования, или, как альтернатива, они могут получить индивидуальные допуски или квоты, которых по тем или иным причинам могут быть лишены другие страны".