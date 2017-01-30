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Р-Спорт

IPC не разрешил спортсменам РФ участвовать в отборе на Паралимпиаду - ПКР

Российским спортсменам запретили участвовать в отборе на Паралимпиаду
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Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) отклонил предложение Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России.
IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Данные санкции препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.
"Исполком IPC отклонил предложение ПКР об участии российских паралимпийцев в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР", - говорится в релизе.
Также отмечается, что ПКР продолжит подготовку российских паралимпийцев к зимней Паралимпиаде, несмотря на данный запрет IPC.
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