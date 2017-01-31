Член исполкома ПКР Селезнёв о новом отстранении паралимпийцев

Очередные санкции в отношении российских паралимпийцев, не допущенных до квалификационных стартов зимней Паралимпиады, являются политическим заказом. Такое мнение в интервью RT озвучил президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома Паралимпийского комитета России Лев Селезнёв

— Как вы можете прокомментировать решение Международного паралимпийского комитета о недопуске россиян к отборочным соревнованиям зимней Паралимпиады в Пхёнчхане?

Филипа Крэйвена (президент МПК. — RT) мне сложно описать как-то более мягко, чем как человека, предавшего интересы инвалидов России. От это решения страдают не только они, но и все паралимпийцы в мире. Мне довелось недавно присутствовать на чемпионате России по лыжным гонкам. Сложно поверить, что все замечательные спортсмены, которые там были, останутся без зимней Паралимпиады. Там были и шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков, и молодая поросль, люди со всей России. Обидно и досадно, что их отлучают от спорта те, кто попрал все человеческие ценности.

— Стоит ли России теперь обращаться в суд, чтобы отстаивать права паралимпийцев?

— Мы уже обращались в суд. Летали и в Рио перед Паралимпиадой, и в Лозанну, и в Бонн. Самое интересное, что судьи понимают всю мерзость происходящего, но они не могут ничего сделать. Доказательств нет. Показали бы нам хоть одну поцарапанную пробирку или представили бы список подозреваемых спортсменов. Ричард Макларен говорит, что располагает всеми данными, но почему же он их не обнародует? Мы не перестаём бороться в суде, у нас есть адвокаты, очень здорово помогает Андрей Рябинский . Мы пойдём до конца.

— Не кажется ли вам, что всё происходящее — чей-то политический заказ?

— Мне это не кажется, я убеждён, что это именно заказ. Политика самым безобразным образом вмешалась в жизни людей, и без того попавших в трудную ситуацию. Не получилось со здоровыми — отыгрались на инвалидах. Когда Крэйвен озвучивал решение об отстранении, я заметил, как у него бегали глаза. Он чувствовал, что не прав, но продолжал говорить о государственной поддержке спорта в России. Конечно, она есть, но не в области допинг-контроля. Я 25 лет работаю с паралимпийцами. То, что было тогда, и то, что есть сейчас — это небо и земля. У нас есть стипендии от президента, премиальные, как у здоровых. Помощь государства существует, иначе бы у нас не было таких результатов в спорте.

— Как вы можете описать главу МПК Крэйвена?

— Крэйвен ведь сам инвалид. Раньше он всегда только положительно отзывался о российском паралимпийском спорте. Мы были рады принимать его в гости. Когда он останавливался в московском «Президент-Отеле» и не мог на своей коляске проехать в туалет, то ему за одну ночь сделали перепланировку, чтобы ему всё было хорошо. Крэйвена представляли нашему президенту, вице-премьеру. А теперь я не понимаю его поведения. Ещё летом, когда я привозил команду на чемпионат Европы по лёгкой атлетике, где россияне завоевали 53 медали, он говорил: «Лев, это очень здорово, как вы добились такого результата?»

— Как осуществлялся допинг-контроль по отношению к россиянам?

— На том самом чемпионате Европы, ещё до того, как наши спортсмены занесли багаж в гостиницу, 28 человек сразу же отправились на допинг-контроль. Брать пробы приходили даже в три часа ночи. Как инвалиду потом уснуть после такого? Допинг-офицеры боятся, что ребята сбегут куда-то, поэтому и приходят в такое неудобное время.

— Как сейчас быть паралимпийцам, которые вынуждены соревноваться исключительно дома?

— Мы всё равно продолжаем находить возможности стартовать с иностранными спортсменами. Недавно в Уфе прошёл праздник инвалидов, где состоялся турнир по слэдж-хоккею. К нам приехали сборные Китая, Чехии, Италии. Трибуны были заполнены зрителями, соревнования открывал глава Башкирии Рустэм Хамитов . Но руководство международного паралимпиийского комитета этого не замечает.

— Почему?