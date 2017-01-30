Роналду оскорбил болельщиков «Реала»

Нападающий «Реал Мадрида» Криштиану Роналду обругал болельщиков команды во время игры с «Реалом Сосьедад», проходившей в рамках чемпионата Испании. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Sport

На 23-й минуте матча Роналду потерял мяч, после чего фаната начали его освистывать. В ответ футболист подбежал к трибуне и начал кричать: «Сволочи».

Перед этой игрой Роналду просил поддержки у фанатов. «Я прошу у болельщиков поддержки. Мы чувствуем вашу любовь. Вместе мы станем еще более сильной и сплоченной командой и сможем выиграть не один титул в этом сезоне», - сказал он, выразив надежду на победу в чемпионате.