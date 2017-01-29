Информатор WADA Степанова заявила, что многие топ-атлеты настроены против нее

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегунья Юлия Степанова заявила, что многие иностранные спортсмены самого высокого уровня настроены против нее.

Степанова и ее муж Виталий стали основными информаторами фильма, вышедшего на немецком телеканале ARD, о применении допинга в российской легкой атлетике. После выхода фильма WADA начало расследование, которое привело к отстранению российских легкоатлетов от международных турниров, в том числе Олимпийских игр 2016 года.

В субботу Степанова, выступая под нейтральным флагом, заняла седьмое место в беге на 800 метров на этапе Мирового тура IAAF в помещениях, прошедшего в Бостоне.

"Они (иностранные спортсмены) всегда говорят "привет", но я знаю, что много спортсменов самого высокого уровня настроены против меня, иногда я могу видеть это в их глазах", - цитирует Степанову Рейтер.