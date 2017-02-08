Сборная России по хоккею завоевала золото Универсиады

Российские хоккеисты взяли золото в финальной игре с командой Казахстана на Универсиаде в Алма-Ате, сообщает ТАСС

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу россиян. Шайбу на 42-й минуте встречи забросил Даниил Ильин

Бронзовыми призерами Универсиады стали канадцы.

На Универсиаде сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье - сборная Южной Кореи (11,5,5).