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Футболист забил в девятку со штрафного после сеанса гипноза

Футболист забил в девятку со штрафного после сеанса гипноза
Фото:
Полузащитник мексиканского клуба «Чипас» Кристиан Бермудес отправил мяч в девятку ворот после сеанса гипноза. Видео появилось на портале livesoccertv.com.
Клуб пригласил мастера по гипнозу Луиса Гульена на тренировку, чтобы тот помог футболистам сфокусироваться. Специалист провел ритуал с Бермудесом. После его окончания игрок послал мяч в верхний угол ворот.
Мексика Спорт
Кристиан Бермудес
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