Футболист забил в девятку со штрафного после сеанса гипноза

Полузащитник мексиканского клуба «Чипас» Кристиан Бермудес отправил мяч в девятку ворот после сеанса гипноза. Видео появилось на портале livesoccertv.com.

Клуб пригласил мастера по гипнозу Луиса Гульена на тренировку, чтобы тот помог футболистам сфокусироваться. Специалист провел ритуал с Бермудесом. После его окончания игрок послал мяч в верхний угол ворот.