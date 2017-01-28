Россиянка Медведева выиграла ЧЕ по фигурному катанию с мировым рекордом

Российская фигуристка Евгения Медведева стала чемпионкой Европы, установив мировой рекорд. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Спортсменки представляли произвольную программу в пятницу, 27 января. Медведева получила 150,79 балла и одержала победу на турнире с мировым рекордом по сумме двух прокатов — 229,71 балла. Второй стала другая россиянка Анна Погорилая (211,39), третьей — итальянка Каролина Костнер (210,52).

25 января россиянка первенствовала в короткой программе. За прокат она получила 78,92 балла.

Медведева стала двукратной чемпионкой Европы. Кроме того, она выиграла два последних финала Гран-при и чемпионат мира. 17-летняя россиянка — действующая обладательница мировых рекордов по набранным баллам в короткой и произвольной программах.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в чешской Остраве с 25 под 29 января.