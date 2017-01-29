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Россияне Ковтун и Коляда выиграли серебро и бронзу ЧЕ по фигурному катанию
Российский фигурист Максим Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящему в чешской Остраве. Другой россиянин Михаил Коляда стал бронзовым призером соревнований. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
В субботу, 28 января, спортсмены представляли произвольную программу. Ковтун получил 172,27 балла, набрав в сумме 266,80 балла. Коляда получил за произвольный прокат 166,22 балла, заработав в сумме 250,18 балла. Чемпионом Европы стал испанец Хавьер Фернандес (294,84 балла).
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