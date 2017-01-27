Турецкий вратарь забросил мяч в ворота во время празднования отбитого пенальти

Вратарь турецкого «Газиантепа» забросил мяч в свои ворота, празднуя отраженный пенальти. Видео с курьезным эпизодом было опубликовано на YouTube-канале 11FREUNDE.

Автогол случился после того, как защитник «Газиантепа» Юнус Эмре Йилмаз бросился обнимать своего голкипера, парировавшего удар с 11-метровой отметки. Вратарь выпустил мяч из рук, и тот закатился за линию ворот. Эпизод произошел во время матча турецкой первой лиги.