Футболист шведской команды завязал шнурки окоченевшему сопернику во время матча
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Футболист шведской команды завязал шнурки окоченевшему сопернику во время матча

Шведский футболист завязал шнурки сопернику во время матча
Фото:
Футболист шведской команды «Васалунд» Петер Магнуссон завязал шнурки окоченевшему игроку «Юргордена» Джуниору Зиндога во время товарищеского матча между клубами. Об этом сообщает бывший игрок сборной Нидерландов Марио Мельхиот в своем аккаунте в Twitter.
Встреча проходила при низкой температуре. Зиндонга, родившийся в Зимбабве, не мог завязать шнурки из-за того, что его пальцы окоченели, а шведский защитник Магнуссон помог ему. Встреча завершилась победой «Юргордена» со счетом 2:0.
18-летний Зиндога присоединился к шведскому клубу в январе 2017 года.
«Юргорден» в сезоне-2016 занял седьмое место в Высшей лиги чемпионата Швеции. В 30 встречах коллектив набрал 43 очка. Команда 11 раз победила, 10 раз сыграла вничью и в 9 встречах уступила.
«Васалунд» выступает в третьей по силе лиге чемпионата Швеции.
Безумный мир Спорт Швеция
Петер Магнуссон
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