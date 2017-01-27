Футболист шведской команды завязал шнурки окоченевшему сопернику во время матча

Футболист шведской команды «Васалунд» Петер Магнуссон завязал шнурки окоченевшему игроку «Юргордена» Джуниору Зиндога во время товарищеского матча между клубами. Об этом сообщает бывший игрок сборной Нидерландов Марио Мельхиот в своем аккаунте в Twitter.

Встреча проходила при низкой температуре. Зиндонга, родившийся в Зимбабве, не мог завязать шнурки из-за того, что его пальцы окоченели, а шведский защитник Магнуссон помог ему. Встреча завершилась победой «Юргордена» со счетом 2:0.

18-летний Зиндога присоединился к шведскому клубу в январе 2017 года.

«Юргорден» в сезоне-2016 занял седьмое место в Высшей лиги чемпионата Швеции. В 30 встречах коллектив набрал 43 очка. Команда 11 раз победила, 10 раз сыграла вничью и в 9 встречах уступила.

«Васалунд» выступает в третьей по силе лиге чемпионата Швеции.