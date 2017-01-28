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Юношеский турнир Australian Open выиграла 14-летняя украинка

Юношеский турнир Australian Open выиграла 14-летняя украинка
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Теннисистка Марта Костюк стала победительницей юношеского турнира Большого шлема Australian Open.
В финале первая сеяная турнира Костюк переиграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову — 7:5, 1:6, 6:4.
Марта стала первой украинской теннисисткой, выигравшей Australian Open в одиночном разряде. В 2014-м Ангелина Калинина в дуэте с россиянкой Елизаветой Куличковой побеждала в парном разряде.
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Австралия Спорт
Марта Костюк Елизавета Куличкова Ребека Масарова Ангелина Калинина
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