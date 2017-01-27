Мозгов рассказал, почему ушёл из «Кливленда» после завоевания титула чемпиона НБА

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов выразил мнение, что в России достаточно перспективных баскетболистов, которые в будущем могли бы попробовать свои силы в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не знаю, почему остался единственным русским во всей лиге. В России достаточно талантливых баскетболистов, которые могли бы играть в НБА в будущем. Звёздами они, пожалуй, не станут, а вот находиться на хорошем счету — без проблем. Но исторически сложилось так, что европейцам, пусть и одарённым, не всегда удаётся найти своё место за океаном», — рассказал Мозгов в интервью сайту Basket USA.

По словам Мозгова, положительные эмоции от завоевания титула чемпиона НБА с «Кливленд Кавальерс» остались в прошлом, и сейчас его волнуют только перспективы «Лейкерс».

«Решение уйти из «Кавальерс» далось мне непросто, но я должен был двигаться дальше. Поведение клуба в отношении меня не выглядело слишком активным. Мне никто не говорил, что хочет и дальше видеть меня в составе команды, я не услышал, что могу ещё чем-нибудь помочь «Кливленду». Поэтому и пришлось переворачивать страницу», — заключил баскетболист.

Ранее Мозгов высказывал сожаление, что ему не удалось познакомиться с легендой «Лейкерс» Коби Брайантом лично.