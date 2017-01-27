Судьи ЧЕ по фигурному катанию пересмотрели результаты и отдали победу Бобровой и Соловьеву
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Судьи ЧЕ по фигурному катанию пересмотрели результаты и отдали победу Бобровой и Соловьеву

Боброва и Соловьев выиграли ЧЕ после пересмотра результатов
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Судьи чемпионата Европы по фигурному катанию пересмотрели результаты выступления итальянской пары Анны Каппеллини и Луки Ланотте в короткой программе и сняла со спортсменов один балл. Таким образом, победа досталась россиянам – Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву, которые ранее были вторыми.
Сначала выступление итальянцев было оценено на 76,65 балла, передает ТАСС. После того, как с Капеллини и Ланотте сняли балл, лидерами стали Боброва и Соловьев, набравшие 76,18 балла.
Третье место принадлежит французской паре — Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (75,48 балла).
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Воронеж Спорт
Лука Ланотте Дмитрий Соловьев Екатерина Боброва Гийом Сизерон
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