Судьи ЧЕ по фигурному катанию пересмотрели результаты и отдали победу Бобровой и Соловьеву

Сначала выступление итальянцев было оценено на 76,65 балла, передает ТАСС. После того, как с Капеллини и Ланотте сняли балл, лидерами стали Боброва и Соловьев, набравшие 76,18 балла.

Третье место принадлежит французской паре — Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону (75,48 балла).