СМИ: зарплата Ивановича в "Зените" составит € 3,2 млн

Защитник "Челси" Бранислав Иванович после перехода в "Зенит" будет получать € 3,2 млн за сезон, сообщает сербский сайт Mozzart Sport.

Ранее в СМИ сообщалось, что подпишет с клубом из Санкт-Петербурга контракт на три с половиной года и достанется "Зениту" бесплатно. Подтверждает скорый переезд Бранислава в РФПЛ и появившееся в интернете фото игрока в футболке "Зенита".

В стане лондонского клуба серб играет с 2008 года, куда перешёл из московского "Локомотива".