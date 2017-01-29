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Российские фигуристы выиграли медальный зачет чемпионата Европы в Остраве
Российские фигуристы выиграли медальный зачет чемпионата Европы, который завершился в чешской Остраве.
Всего на турнире российские фигуристы завоевали по две золотые, серебряные и бронзовые медали.
Золото в соревнованиях одиночниц выиграла Евгения Медведева, установившая два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов. Еще одни представители России — Евгения Тарасова и Владимир Морозов — впервые в карьере завоевали золотые медали чемпионата Европы в соревнованиях спортивных пар.
Серебро в Остраве в активе Максима Ковтуна и Анны Погорилой в соревнованиях одиночников. Бронзу в копилку принесли Михаил Коляда и танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.
Второе место в медальном зачете у фигуристов Франции (1 золото, 1 бронза). Замкнули тройку лучших испанцы, в активе которых золотая медаль Хавьера Фернандеса. У итальянцев серебро и бронза, еще одно серебро завоевала немецкая пара.
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