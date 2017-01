IAAF перепроверит допинг-пробы с чемпионата мира 2009 года в Берлине

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) перепроверит допинг- пробы спортсменов, которые были взяты в ходе чемпионата мира 2009 года в Берлине.

По словам журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта такое решение было принято после запроса со стороны Немецкой федерации легкой атлетики.

NEWS: IAAF will perform further retests of stored samples from Berlin 2009 athletics world ch's-after GER athletics federation had asked for

— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 25 января 2017 г.