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Карякин одержал третью победу на турнире в Вейк-ан-Зее
Третью победу на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее одержал российский гроссмейстер Сергей Карякин. Шахматист обыграл своего соотечественника Дмитрия Андрейкина в 10-м раунде соревнований. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Чемпионат.com».
После десяти матчей в активе Карякина шесть очков, что позволяет ему догнать лидирующую группу шахматистов в составе Левона Ароняна, И Вэя, Павла Эльянова и Магнуса Карлсена. На настоящий момент российский шахматист занимает четвертую строчку в турнирной таблице. От лидера соревнований американца Уэсли Со Карякина отделяет одно очко.
Турнир в Вейк-ан-Зее считается одним из старейших и сильнейших шахматных турниров. Соревнования проводятся с 1937 года. Изначально турнир проходил в нидерландском городе Бевервейк, в 1968 году турнир переехал в соседний город Вейк-ан-Зе.
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