Карякин одержал третью победу на турнире в Вейк-ан-Зее

После десяти матчей в активе Карякина шесть очков, что позволяет ему догнать лидирующую группу шахматистов в составе Левона Ароняна , И Вэя, Павла Эльянова и Магнуса Карлсена. На настоящий момент российский шахматист занимает четвертую строчку в турнирной таблице. От лидера соревнований американца Уэсли Со Карякина отделяет одно очко.

Турнир в Вейк-ан-Зее считается одним из старейших и сильнейших шахматных турниров. Соревнования проводятся с 1937 года. Изначально турнир проходил в нидерландском городе Бевервейк, в 1968 году турнир переехал в соседний город Вейк-ан-Зе.