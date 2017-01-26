СМИ: Халк может вернуться в ФК «Зенит»

Бразильский футболист Халк может вернуться в «Зенит».

Это может произойти в летнее или следующее зимнее межсезонье, сообщает АБН.

Халк хочет вернуться в состав сборной Бразилии и сыграть на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Из «Зенита» он регулярно получал вызов в национальную команду в сборную, в то время как в 2016 году Халк сыграл всего в одном матче.

Футболист рассматривает вариант краткосрочной аренды.

В конце июня 2016 года Халк перешёл в «Шанхай СИПГ».