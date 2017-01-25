«Первый канал» опроверг отказ от спортивных новостей

Пресс-служба Первого канала заявила, что распространившаяся информация об отказе медиакомпании от спортивного новостного вещания не соответствует действительности. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS

Во вторник, 24 января, в СМИ появилась информация о том, что «с начала этой недели в новостных программах Первого канала больше не будут присутствовать новости спорта».

В пресс-службе телеканала уточнили, что выпуск спортивных программ только временно приостановлен.

«Это временное решение, связанное с запуском нового проекта. Новости спорта вернутся в эфир, информация об их закрытии не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе.