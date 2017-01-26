Ребенку потребовалась медпомощь после попадания шайбой в лицо на матче "Спартак" - СКА
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ТАСС

Ребенку потребовалась медпомощь после попадания шайбой в лицо на матче "Спартак" - СКА

Хоккеист СКА разбил лицо юной болельщице «Спартака»
Фото:
Ребенку потребовалась медицинская помощь после попадания шайбой в лицо в третьем периоде матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - СКА. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Шайба попала девочке в лицо, медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу. С арены ребенка отвезут в детскую больницу.
Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.
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