Ребенку потребовалась медпомощь после попадания шайбой в лицо на матче "Спартак" - СКА

Ребенку потребовалась медицинская помощь после попадания шайбой в лицо в третьем периоде матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" - СКА. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Шайба попала девочке в лицо, медицинская бригада оказала первую помощь и зашила порвавшуюся губу. С арены ребенка отвезут в детскую больницу.

Матч завершился победой СКА со счетом 2:1.