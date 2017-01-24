ВФЛА будет применять санкции к тренерам, чьи спортсмены употребляют допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет применять санкции за употребление допинга не только к спортсменам, но и к их тренерам.

"Федерацией проведена работа по анализу количества нарушений антидопинговых правил в каждой тренерской группе. Минспорт Российской Федерации и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будут проинформированы о результатах этой работы для соответствующего реагирования.

Принято решение, что по каждому последующему случаю употребления допинга будет проводиться тщательное расследование с применением санкций не только к спортсмену, но и к его тренеру", - гласит сообщение на официальном сайте ВФЛА.

Данное решение было принято в связи с выходом нового фильма ARD о допинге в российском спорте.