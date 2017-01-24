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Экс-глава WADA: Россия может лишиться ЧМ-2018
Россия может лишиться права проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Такое мнение выразил бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».
«Если основные участники турнира действительно решат бойкотировать его, то это, безусловно, повлечёт необходимость определённых действий и переноса турнира в другую страну», - заявил Паунд.
О возможности бойкота ЧМ-2018 со стороны ряда стран ранее заявлял почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Однако чиновник подчеркнул, что в случае, если какая-то команда решится на бойкот, ей грозят санкции «вплоть до исключения из ФИФА».
Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти с 14 июня по 15 июля в 11 города России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
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