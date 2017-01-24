Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Олимпийский чемпион Ухов подал заявку на участие в стартах под нейтральным флагом
Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 24".
"Уже 11 спортсменов подали заявки в ИААФ на участие в международных стартах в качестве нейтральных спортсменов, вчера заявку подал Иван Ухов", - сообщил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Ранее выступать под нейтральным флагом решил ряд других российских спортсменов.
Оставить комментарий