Моуринью прогнал бол-боев со стадиона «Манчестер Юнайтед»
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Моуринью прогнал бол-боев со стадиона «Манчестер Юнайтед»

Моуринью прогнал бол-боев со стадиона «Манчестер Юнайтед»
Фото:
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» по просьбе главного тренера команды Жозе Моуринью отказался от мальчиков, подающих мячи.
Причиной такого шага стало недовольство португальского специалиста скоростью ввода мячей в игру на стадионе «Олд Траффорд», сообщает The Mirror.
По данным издания, Моуринью призвал заменить бол-боев игроками юношеских команд «МЮ», которые лучше понимают игру.
В клубе уже подтвердили, что действительно отказались от услуг всех бол-болев, ранее подававших мячи.
Великобритания Спорт
Манчестер Юнайтед
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