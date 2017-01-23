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Моуринью прогнал бол-боев со стадиона «Манчестер Юнайтед»
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» по просьбе главного тренера команды Жозе Моуринью отказался от мальчиков, подающих мячи.
Причиной такого шага стало недовольство португальского специалиста скоростью ввода мячей в игру на стадионе «Олд Траффорд», сообщает The Mirror.
По данным издания, Моуринью призвал заменить бол-боев игроками юношеских команд «МЮ», которые лучше понимают игру.
В клубе уже подтвердили, что действительно отказались от услуг всех бол-болев, ранее подававших мячи.
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