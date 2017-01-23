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СМИ: "Спартак" пытался купить Фернандеса, но ЦСКА ответил отказом
Фото: soccernews.ru
"Спартак" планирует приобрести трансферный лист защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Спорт-экспресс".
По информации источника, красно-белые сделали армейцам предложение о трансфере 26-летнего игрока, однако красно-синие ответили отказом.
Контракт Фернандеса с ЦСКА будет в силе до середины 2019 года. В нынешнем сезоне РФПЛ он провел за команду 17 матчей и отметился одной голевой передачей.
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