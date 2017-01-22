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Телегин: в субботу вечером у меня родилась дочка, назвали Таисией
Нападающий ЦСКА и дивизиона Тарасова на Матче звёзд КХЛ Иван Телегин поделился впечатлениями от победы в полуфинале над командой дивизиона Боброва, а также рассказал о пополнении в семье.
«Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребёнок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку.
Завтра у нас дерби со «Спартаком», будем биться, сегодня мы тоже хотим выиграть. Всегда играем на победу», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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