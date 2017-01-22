Телегин: в субботу вечером у меня родилась дочка, назвали Таисией

Нападающий ЦСКА и дивизиона Тарасова на Матче звёзд КХЛ Иван Телегин поделился впечатлениями от победы в полуфинале над командой дивизиона Боброва, а также рассказал о пополнении в семье.

«Все ребята из дивизиона Боброва, видимо, домой хотели. Когда гол забил, качал клюшку, потому что ребёнок родился. Вчера родилась девочка, назвали Таисией. Мне на стадионе вручали в подарок куклу-неваляшку.