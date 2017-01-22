IBU призвал МОК перепроверить пробы биатлонистов с ОИ-2014

Международный союз биатлонистов (IBU) завил о необходимости перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов с 2014 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт IBU

Накануне в Италии состоялось внеочередное заседание исполкома IBU. В итоге 22 из 29 российских биатлонистов были признаны «чистыми» от допинга. Однако в отношении 7 спортсменов расследование продолжится.

«На внеочередном заседании исполнительного комитета IBU было решено продолжить расследование в отношении семи спортсменов. Достаточных доказательств в отношении других биатлонистов в настоящее время не имеется», - говорится на сайте организации.

Кроме того, IBU хочет заново проверить пробы всех спортсменов, участвовавших в Олимпиаде 2014 года.

«IBU обратится с настоятельной просьбой к МОК о проведении повторного исследования проб, взятых у ныне действующих биатлонистов на Олимпиаде в Сочи», - говорится в заявлении.

Напомним, в декабре прошлого года IBU заявила, что 29 спортсменов из РФ находятся под подозрением в использовании допинга.