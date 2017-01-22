IBU призвал МОК перепроверить пробы биатлонистов с ОИ-2014

Международный союз биатлонистов (IBU) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) просьбу перепроверить допинг-пробы всех действующих биатлонистов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, говорится в пресс-релизе биатлонной организации. В тексте документа сказано, что IBU принял такое решение в свете продолжающегося расследования со стороны МОК, передает ТАСС.

«IBU обратится к МОК с настоятельной просьбой провести повторное тестирование образцов, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи у биатлонистов, продолжающих выступления и сейчас», - сказано в тексте пресс-релиза.

Напомним, в субботу в итальянской Антерссельве прошло заседание исполкома IBU, на котором были закрыты дела против 22 из 29 российских биатлонистов из-за отсутствия доказательств. Глава союза Андерс Бессеберг также не пошел навстречу биатлонистам из разных стран, подписавшим письмо с требованием ужесточить наказания за применение допинга, и заявил, что эти вопросы должны решать не на уровне IBU.

В отношении оставшихся семи россиян расследование будет продолжаться.