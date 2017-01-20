Абрамович вернется в российский футбол

Предприниматель Роман Абрамович может вернуться к финансированию российского футбола. Бизнес-структуры миллиардера могут оказать финансовую помощь четырем юношеским сборным России, в которых выступают футболисты 1999-2002 годов рождения. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Спорт-экспресс»

Как отмечается в публикации, речь не идет о покрытии всех трат на сборные, а лишь об участии бизнес-структур Абрамовича в работе команд на правах софинансирования. Журналисты издания отмечают, что проект выглядит крайне амбициозным, так как ничего подобного в истории российского футбола не было. В 2013 году фонд «Национальная академия футбола», возглавляемый Абрамовичем, перестал управлять рядом проектов, в том числе и Академией имени Коноплева в Тольятти, из которой вышел футболист сборной России и московского ЦСКА Алан Дзагоев. Также этот фонд выделял деньги на контракт главного тренера российской сборной Гуса Хиддинка, под руководством которого сборная страны вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008 года.